Навчальний рік має розпочатися 1 вересня офлайн там, де це можливо, - Шмигаль

Навчальний рік має розпочатися з 1 вересня в очному режимі там, де це можливо, а захисні споруди цивільного захисту закладів освіти мають бути приведені в готовність до використання за призначенням.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йшлося під час селекторної наради з очільниками регіонів під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.

"Безпека дітей — найголовніше завдання при підготовці закладів освіти до навчального року. Усі рекомендації вже розроблені. У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними", - наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр заслухав інформацію міністра освіти та науки та очільника ДСНС щодо стану готовності закладів освіти та укриттів до навчального року. Міністр внутрішніх справ також акцентував увагу на питаннях безпеки в школах. Серед нововведень, які плануються з нового навчального року, це наявність у школах тривожної кнопки для звернення до органів Національної поліції.

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Шмигаль підкреслив, що новий навчальний рік має стартувати в очному режимі. Там, де це неможливо, зокрема, у прифронтових областях і прикордонних громадах, застосовуватиметься онлайн-навчання. Очільник уряду також дав завдання МВС опрацювати можливість використання комунального транспорту за певних умов для надання послуг із підвезення дітей з та до освітніх закладів.

У контексті підготовки закладів освіти до навчального року учасники наради обговорили питання тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти. За інформацією МОН, на сьогодні 56 тисяч осіб проживають в освітніх закладах.

Обласні військові адміністрації зі свого боку мають розробити плани розміщення ВПО в інших приміщеннях.