На Ізюмському напрямку війська РФ зазнають великих втрат, на півночі Харківщини ворог відступає на раніше зайняті позиції, - Синєгубов

На Ізюмському напрямку в Харківській області ворог зазнає великих втрат і не рахує свою живу силу.

Про це в ефірі національного марафону новин сказав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наші Збройні сили ведуть активні бої на півночі області. Ворог постійно намагається просунутися вглиб, однак наші військові ці атаки відбивають. Ворог відступає на раніше зайняті позиції, при цьому зазнає значних втрат серед своєї живої сили, броньованої техніки. Північно-східний напрямок так само гарячий, як і південно-східний, тобто Ізюмський", - сказав Синєгубов.

Він також прокоментував неофіційну інформацію про переповнений тілами загарбників морг у Куп’янську, де їх, за даними ЗМІ, понад 50, і в захоплене місто вже пригнали рефрижератор.

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"Куп’янськ – це Ізюмський напрямок. Через це місто вони (російські війська - ред.) направляють свою техніку, йде логістика на цей напрямок і далі на територію Донецької області. І дійсно, наші Збройні сили завдають на цьому напрямку великих втрат. Ворог фактично не рахує свою живу силу. Рахує лише свою броньовану техніку. Ми це спостерігаємо по відповідній військовій тактиці дій", - зазначив керівник області.

Синєгубов вкотре наголосив, що ворог не полишив планів захопити регіон, однак наразі питання "взяття Харкова" взагалі не стоїть.

"Ми постійно працюємо над зміцненням обороноздатності і готові до будь-яких сценаріїв", - запевнив глава ОВА.