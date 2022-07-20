Новини

До офлайн-навчання готові лише 23% освітніх закладів, – ДСНС

1 88715
укриття
Основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це на селекторній нараді за участю прем'єра Дениса Шмигаля заявив голова ДСНС Сергій Крук, повідомляє пресслужба МВС.

За словами Крука, лише 11% навчальних закладів мають власні споруди цивільного захисту.

"Станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни", - зазначив Сергій Крук.

Читайте: Навчальний рік має розпочатися 1 вересня офлайн там, де це можливо, - Шмигаль

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Марина Кравець
    капець..а ковідні уроки у запису нє??? чи у повторі показувати віра забороняє?? необхідні нові відосики? за час карантину шкільна програма суттєво змінилась??

    чи справа у тому, що під дерибан нові надходження необхідні??? повним зебілом треба бути під час бойових дій відбудовувати те, що будь якої миті бути розвалено..
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Простейшее укрытие - это подвал под зданием учебного заведения? А если вдруг ракета попадёт по этому зданию и весь подвал будет под завалами? Детей совсем не жалко?
  • Sergey Stolyarenko
    Всі прекрасно знають - жоден заклад не готовий! Немає там ніяких готових відсотків! Їх "НУЛЬ"!
    Підвал під школою - це не бункер від ракетних ударів! Від арти ще так витримає, але точно не від ракет!
    Одного не розумію - навіщо весь цей цирк влаштували?!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини