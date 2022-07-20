До офлайн-навчання готові лише 23% освітніх закладів, – ДСНС

Основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на селекторній нараді за участю прем'єра Дениса Шмигаля заявив голова ДСНС Сергій Крук, повідомляє пресслужба МВС.

За словами Крука, лише 11% навчальних закладів мають власні споруди цивільного захисту.

"Станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни", - зазначив Сергій Крук.

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