Спецпідрозділ "Kraken" взяв у полон розвідника ГРУ старшого лейтенанта Євдошенка. ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал спецпідрозділу "KRAKEN".
Під час допиту полонений Євдошенко виклав "легенду", що він нібито служить в інженерно-технічних військах. Однак фотографії та інші дані у його телефоні викрили його як кадрового співробітника ГРУ.
Євдошенко - старший лейтенант СпН ГРУ, закінчив Рязанське ВК училище ВДВ, кафедра застосування спецназу.
Перший раз окупант перебував в Україні з 24 лютого по 30 березня у Сумській області, після чого був виведений на територію РФ. 18 квітня знов зайшов на територію України і воював у різних населених пунктах Луганської області.
У полон Євдошенко був взятий у Білогорівці, яку захопив спецпідрозділ "Kraken". Спостережні пости окупантів були знищені за допомогою холодної зброї, без пострілів. Тепер грушник сподівається на обмін. Йому дозволили подзвонити матері.
Будучи "досвідченим розвідником", Євдошенко вів у телефоні цифровий щоденник. Там зафіксований його "бойовий шлях" Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою.