Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона - Ріші Сунак і Ліз Трасс

За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, який стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії, що відбувся у середу, участь у фінальному етапі - виборах, в яких голосуватимуть усі члени партії, братимуть двоє кандидатів - Ріші Сунак і Ліз Трасс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, за словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів з 389, ще два голоси не були зараховані. Результати голосування такі:

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт – 105 (було 92);

колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 137 (було 118);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс – 113 (було 86).

Таким чином, боротися за посаду лідера Консервативної партії будуть Ріші Сунак і Ліз Трасс, а Пенні Мордонт вибуває з перегонів.

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У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

Останнє опитування YouGov серед 725 членів партії, проведене в понеділок і вівторок, показало, що Сунак програє Мордонт і Трасс у фінальному турі голосування. Опитування показало, що Мордонт переможе Сунака 51% проти 37%, а Трасс переможе його 54% проти 35%.