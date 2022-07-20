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Бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії. Росія думає, що може протриматися довше за нас, але це черговий прорахунок, - Остін

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остін,ллойд
Бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, і Захід продовжить шукати нові способи надання довгострокової військової допомоги Києву.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час віртуальної зустрічі Контактної групи з оборони України, що координує надання допомоги Україні в оборонній сфері після вторгнення Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Йдеться про вирішальний етап конфлікту. Тому наша колективна підтримка України має життєву важливість, має бути невідкладною", — зазначив посадовець.

За його словами, США не відмовляться від підтримки України.

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"Росія думає, що може протриматися довше України, протриматися довше за нас. Але це лише черговий із низки прорахунків Росії. Ми єдині в нашій підтримці, ми твердо віддані своїм зобов'язанням і будемо на висоті", — підкреслив міністр.

Ллойд Остін також заявив, що президент РФ Володимир Путін переоцінив військову міць Росії та водночас недооцінив українців. Керівник Міноборони США заявив, що допомога Україні буде організована таким чином, щоб Київ мав технології, боєприпаси та вогневу міць для самооборони.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ллойду Остіну-черговий респект...
  • Ан Мур
    прослухав подивився цю пресуху в прямому ефірі на Еспресо.
    Сильно.
    Висновок: ховайся, лапоть.
  • Maryna Solska e862e0af
    росія, як і завжди, робить ставку на внутрішніх гнид.
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