США та союзники надають Україні понад 20 HIMARS, - Пентагон

США разом із союзниками виділяють Україні загалом понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це йдеться у заяві озвученій на пресконференції міністра оборони США Ллойда Остіна і голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі після їх зустрічі з контактною групою з питань оборони України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

США разом з союзниками виділяють Україні більше ніж 20 РСЗВ, з них 12 вже передані. Також, за словами генерала Марка Міллі, у США навчили вже 200 українських військових роботі на РСЗВ HIMARS. Екіпаж одного HIMARS — три людини.

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Раніше Ллойд Остін підтвердив, що найближчим часом США нададуть Україні ще чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS, які ввійдуть в новий пакет військової допомоги.