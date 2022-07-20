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Рішення про навчання українських пілотів у США поки немає, але це питання вивчається, - Міллі

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міллі,остін
Рішення про навчання українських пілотів у США або в їхніх союзників поки що немає, але це питання вивчається.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розглядаємо всі опції, щоб подати міністру та президенту. Рішень щодо цього поки що немає. Але вивчаємо широке розмаїття опцій, щоб включити навчання пілотів", - сказав Міллі на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України в середу.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • littwa
    Переклад: "Пілоти вже навчаються, як будуть готові смалити орків - ми повідомимо"
  • andrew_sc
    "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."
  • Віталій А
    Пілоти ще не навчаються. Але підготовка вже йде. Все буде готово десь за тиждень. Відразу з'явиться і рішення
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