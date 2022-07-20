"Рамштайн-4" був дуже продуктивним у плані нових ініціатив, - Остін

Зустріч Контактної групи з питань оборони України, так званий "Рамштайн-4", була дуже продуктивною, оскільки багато країн виступили з новими ініціативами щодо посилення можливостей ЗСУ.

Про це заявив на підсумковій пресконференції у Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо нагальність і докладаємо всіх зусиль, щоби зберегти та посилити імпульс допомоги. І це включало багато нових заяв, зроблених сьогодні зранку", - зауважив глава оборонного відомства США.

Він уточнив, що у зустрічі взяли участь міністри оборони й начальники штабів з майже 50 країн.

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"Ми бачимо, як країни з усього світу продовжують нарощувати поставки (в Україну – ред.) вкрай необхідних систем і боєприпасів. І це були справді надихаючі зусилля", - підкреслив Остін.

За його словами, крім передачі озброєнь деякі союзники і партнери забезпечують навчання й тренування українських військових для роботи з ними. Деякі країни відновлюють українську техніку, а хтось постачає запчастини та інші бойові засоби.

"Я впевнений, що ці зусилля зростатимуть", - наголосив Остін.

Він подякував міністрові оборони України Олексію Резнікову, який поінформував учасників зустрічі про розвиток ситуації на фронті та нагальні потреби ЗСУ.

"Усіх учасників Контактної групи надихнула мужність українського народу, а також уміння українських військових", - зауважив міністр оборони США.