"Рамштайн-4" був дуже продуктивним у плані нових ініціатив, - Остін
Про це заявив на підсумковій пресконференції у Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми розуміємо нагальність і докладаємо всіх зусиль, щоби зберегти та посилити імпульс допомоги. І це включало багато нових заяв, зроблених сьогодні зранку", - зауважив глава оборонного відомства США.
Він уточнив, що у зустрічі взяли участь міністри оборони й начальники штабів з майже 50 країн.
"Ми бачимо, як країни з усього світу продовжують нарощувати поставки (в Україну – ред.) вкрай необхідних систем і боєприпасів. І це були справді надихаючі зусилля", - підкреслив Остін.
За його словами, крім передачі озброєнь деякі союзники і партнери забезпечують навчання й тренування українських військових для роботи з ними. Деякі країни відновлюють українську техніку, а хтось постачає запчастини та інші бойові засоби.
"Я впевнений, що ці зусилля зростатимуть", - наголосив Остін.
Він подякував міністрові оборони України Олексію Резнікову, який поінформував учасників зустрічі про розвиток ситуації на фронті та нагальні потреби ЗСУ.
"Усіх учасників Контактної групи надихнула мужність українського народу, а також уміння українських військових", - зауважив міністр оборони США.