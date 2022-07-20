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Данілов про Венедіктову і Баканова: "Це не останнє звільнення. Ще будемо бачити певні процеси"

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данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи звільнення генпрокурора і глави СБУ, зазначив, що це не останнє гучне звільнення і попросив ставитися до цього спокійніше.

Про це він заявив в ефірі "24 каналу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Давайте більш спокійно до цього відноситися... Я думаю, що це буде не останнє звільнення. Ми ще будемо бачити певні процеси. Це життя, воно не може зупинятися", - зазначив Данілов.

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 За його словами, у сучасному світі важко приховати, де хто був у перші дні війни і деякі чиновники, відчуваючи провину самі вирішують піти у відставку.

Данілов натякнув, що в РНБО знають, де і хто був.

Також Данілов закликав олігархів брати приклад з Ріната Ахметова, який заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Також Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ. 19 липня Рада звільнила Баканова з поста глави СБУ

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Проблема вирішена? Ні, зовсім ні. Замість внести на розгляд парламенту кандидатури нових очільників СБУ та ГПУ, Президент призначив тимчасових виконувачів обов'язків. І знову порушив Конституцію. Навіть кілька разів одночасно.

    По-перше, Основний Закон містить виключний перелік повноважень Президента, які не можуть бути розширені ні законами, ні підзаконними актами. У ньому немає жодної згадки про право призначати тимчасових виконувачів обов'язків Голови СБУ чи Генпрокурора. А воєнний стан, яким такі порушення зараз прийнято виправдовувати, не розширює кадрових повноважень Президента. Тож наш гарант дотримання Конституції може робити рівно те, що вона прямо дозволяє і анітрохи більше.

    Джерело:
  • Олександр Дніпро
  • Maxim Ak-Murza
    Данилов, не надувай щеки. Ты и РНБО - до звезды дверка, как Дерьмак скажет - так и будет.
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