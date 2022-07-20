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В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича, - ЗМІ

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коломойський
Президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.

Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

Українського громадянства, зокрема, можуть позбавити українського бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

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Наразі видання не змогло добитися офіційного підтвердження інформації, що укази про позбавлення громадянства цих осіб уже підписані. Ми звернулися до усіх них за коментарем.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    + треба забрати українське громадянство у двух кацапів з кварталу
  • q4ma
    Ай-вей! Бубочка наступить собі на фаберже? Чомусь, не вірю!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    блт...., шо это было? это какой-то новый анекдот от ОП-ы?
    а после какой фамилии нужно начинать смеяться?
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