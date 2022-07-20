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РСЗВ HIMARS, що передаються Україні, здатні вести вогонь на відстань до 80 км, - Пентагон

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himars,рсзв
Реактивні системи залпового вогню HIMARS, що поставляються США в Україну, можуть вести вогонь на відстань до 80 км.

Про це заявив у середу на пресконференції шеф Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дальність бою HIMARS становить приблизно 80 км, і це досить хороший показник", - сказав міністр у відповідь на прохання журналіста уточнити дистанцію, на яку можуть стріляти ці РСЗВ.

Також читайте: США передадуть Україні ще чотири HIMARS

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • GoodWin
    ну правду уже никто не скажет. кто его знает как на самом деле, если что "это не мы"
  • Fish Man
    Давайте завантажуйте вже на 300 км.
  • Fish Man
    А не треба на лінії фронту розташовувати Хаймерси. Можна із глубокого тилу валити по оркам. До речі, а Крим?
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