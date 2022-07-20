РСЗВ HIMARS, що передаються Україні, здатні вести вогонь на відстань до 80 км, - Пентагон

Реактивні системи залпового вогню HIMARS, що поставляються США в Україну, можуть вести вогонь на відстань до 80 км.

Про це заявив у середу на пресконференції шеф Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дальність бою HIMARS становить приблизно 80 км, і це досить хороший показник", - сказав міністр у відповідь на прохання журналіста уточнити дистанцію, на яку можуть стріляти ці РСЗВ.

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