Ярош про можливе позбавлення Корбана громадянства: Такі дії - удар по обороноздатності Дніпропетровської області
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Екслідер "Правого сектору", командувач "Української добровольчої армії", радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош прокоментував можливе позбавлення громадянства керівника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.
Про це він пише у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Не звик коментувати чутки, але щиро здивований інформацією про можливе позбавлення громадянства керівника обласного Штабу територіальної оборони Геннадія Корбана.
Якщо це правда, то такі дії - удар по єдності нашого народу у протистоянні російській агресії та по обороноздатності Січеславськоі області…
Якщо це ворожий "вкид", то вони знають як можна дестабілізувати ситуацію та розділяти патріотів України… отже, треба робити висновки.
Пане Президенте, розраховую на Ваше прагнення перемогти у цій Війні!
Бо, в єдності - сила!" - заявив Ярош.
Раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича.