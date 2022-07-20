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У соцмережах поширюється фейкова розсилка нібито від імені СБУ щодо запису телефонних дзвінків, - Центр протидії дезінформації

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фейк
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про фейкову розсилку нібито від імені СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦПД.

У фейковому повідомленні йдеться про те, що "в Україні з'являються нові правила комунікації — всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись".

Як пояснюють у ЦПД, мета дезінформаційної кампанії окупантів — дискредитація керівництва України, а також психологічний тиск на населення.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Харьковская область. Мгновенная прожарка российского танка ракетой из Javelin
  • Валадімір Щєлєнскій
    Горить та палає техніка ворожа… Є попередня інфа, що в районі Антонівського моста поцілили в орків. Чекаємо підтвердження
    https://t.me/hueviyherson/22544

  • Mykhailo Stepanov
    лично мне пох...я всегда говорил путин *****, москали *****
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