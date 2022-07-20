У соцмережах поширюється фейкова розсилка нібито від імені СБУ щодо запису телефонних дзвінків, - Центр протидії дезінформації
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Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про фейкову розсилку нібито від імені СБУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦПД.
У фейковому повідомленні йдеться про те, що "в Україні з'являються нові правила комунікації — всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись".
Як пояснюють у ЦПД, мета дезінформаційної кампанії окупантів — дискредитація керівництва України, а також психологічний тиск на населення.