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Гай про можливе позбавлення Корбана громадянства: Він з 24-го лютого організував загальний штаб оборони Дніпропетровської області, коли на Банковій слухавку не брали

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Саме Геннадій Корбан побудував загальний штаб оборони Дніпропетровської області та вклав мільйони доларів в підтримку оборони регіону.

Про це заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай, коментуючи можливе позбавлення громадянства керівника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю хто такий Коломойський та Рабінович. Ця шобла мене не цікавить.

Але я побачив хто такий Геннадій Корбан.

Це він, один з тих, хто взяв на себе оборону Дніпра і встав на захист області.

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Це Корбан і команда організовували з 24-го лютого загальний штаб області і здійснювали забезпечення усіх силових структур, їх взаємодію та координацію з сусідніми областями для протидії агресору, коли на Банковій слухавку не брали. Це Корбан побудував загальний штаб, якому позаздрив би Пентагон. Це Корбан вклав мільйони доларів в підтримку оборони області. Це Корбан організував бізнес та ресурси області, на підтримку ЗСУ, ТРО, добровольців для відсічі атак росіян на їх напрямку.

І тепер у нього хочуть забрати громадянство України та ставлять в один ряд з непотребом на зразок Рабіновича і Коломойського?

В чергу мразі", - заявив Гай.

Раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Amber
    Для юриста Зеленського В. , який хоче когось там позбавити громадянства!!

    Конституція України. Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

    Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі 😠
  • Biagio Tanzarella
    Чем тебе лично или кому бы то ни было другому повредило наличие второго паспорта (говоришь, израильского) у Корбана или у тысяч людей? Другое дело,что человек с двойным гражданством не должен быть в правительстве. А на мой вкус, то и президентом Украины должен бы быть лишь украинец по национальности, а не только по гражданству.
  • София Бессарабская
    А начинать лишать гражданства надо с Ермака и Татарова-этих двух гнид.И не переводи стрелки зе -курва.И ослу ясно ,что все эти маневры-отвлечь внимание от этих двух одиозных персонажей.
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