Поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує його для власних санкцій проти кожної європейської родини, - Зеленський

Поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує його для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини.

Про це Володимир Зеленський зазначив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б’є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки", - сказав глава держави.

Він нагадав: Україна завжди заявляла, що Росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. Тож якби до нашої позиції дослухалися раніше, то не довелося б шукати зараз екстрені способи заповнити дефіцит, який Росія штучно створює на ринку Європи.

Президент зазначив, що коли ми звертаємося до наших партнерів з тим чи іншим проханням, це базується на досвіді України, на тому, що ми вже пережили.

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"Росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано й проти інших країн Європи. Почалося з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами України. І щоб такого не було ні з ким більше, ми маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над Росією в Україні. Що швидше це буде зроблено, то менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни", - наголосив Зеленський.

Він пропонує після затвердження сьомого санкційного пакета одразу починати працювати над восьмим. Також потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною.