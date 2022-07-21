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Війна в Україні, швидше за все, залишиться затяжним конфліктом, - Міллі

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марк,міллі
Найімовірніше, війна Росії проти України не завершиться найближчим часом та у майбутньому перейде у затяжну форму.

Про це під час спільної пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Сьогодні вже 147-й день від дня російського вторгнення в Україну, незаконного та неспровокованого, великомасштабного — сильний проти слабкого. Ця боротьба, швидше за все, залишиться затяжним конфліктом", — зауважив генерал.

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Раніше Ллойд Остін заявив, що бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, і Захід продовжить шукати нові способи надання довгострокової військової допомоги Києву.

"Йдеться про вирішальний етап конфлікту. Тому наша колективна підтримка України має життєву важливість, має бути невідкладною", — зазначив посадовець.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Женя-Женя
    если давать оружие по капле в день - то да.
    Делаем выводы и не тупим, Милли
  • Олександр Дніпро
    " Цей Вибір 2019р. ми будемо
    вихаркувати кров'ю не один рік "

    (с) Тарас Чорновіл
  • Харьков Сумской
    Тодi будемо Хаймерсами денацiфiковувати та демiлiтарiзовувати рашистiв тривалий час. Якщо 4 одиницi техники зупинили ворога на всiх небезпечних напрямках, то 20 одиниць створять ïм жахливе пекло. Нехай продовжують воювати за лозунгом: "баби нарожають". В них був вибiр, а в Украïни нема.
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