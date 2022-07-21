Війна в Україні, швидше за все, залишиться затяжним конфліктом, - Міллі

Найімовірніше, війна Росії проти України не завершиться найближчим часом та у майбутньому перейде у затяжну форму.

Про це під час спільної пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Сьогодні вже 147-й день від дня російського вторгнення в Україну, незаконного та неспровокованого, великомасштабного — сильний проти слабкого. Ця боротьба, швидше за все, залишиться затяжним конфліктом", — зауважив генерал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення про навчання українських пілотів у США поки немає, але це питання вивчається, - Міллі

Раніше Ллойд Остін заявив, що бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, і Захід продовжить шукати нові способи надання довгострокової військової допомоги Києву.

"Йдеться про вирішальний етап конфлікту. Тому наша колективна підтримка України має життєву важливість, має бути невідкладною", — зазначив посадовець.