Війна в Україні, швидше за все, залишиться затяжним конфліктом, - Міллі
Про це під час спільної пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Сьогодні вже 147-й день від дня російського вторгнення в Україну, незаконного та неспровокованого, великомасштабного — сильний проти слабкого. Ця боротьба, швидше за все, залишиться затяжним конфліктом", — зауважив генерал.
Раніше Ллойд Остін заявив, що бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, і Захід продовжить шукати нові способи надання довгострокової військової допомоги Києву.
"Йдеться про вирішальний етап конфлікту. Тому наша колективна підтримка України має життєву важливість, має бути невідкладною", — зазначив посадовець.