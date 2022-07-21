ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по ворогу: уразили опорні пункти та скупчення живої сили й техніки, - ОК "Південь"

Протягом доби українські захисники на Південному напрямку п'ять разів уразили ворожі опорні пункти та тричі - скупчення живої сили й техніки, загалом знищено 111 російських загарбників.

Такі дані оприлюднило у Фейсбуку Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Обстановка в Південнобузькій операційній зоні лишається складною, але контрольована силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. Ознак створення ударних угруповань немає", - йдеться в повідомленні.

Силами посиленого взводу противник намагався провести контратаку в напрямку Андріївки, а в районі Лозового здійснив спробу відновити втрачене положення. Успіху не мав.

Двічі парами Мі-8 ворог завдавав авіаційних ударів по Потьомкіному та поблизу Ольгиного. Втрат серед українських захисників немає.

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"Натомість нашими силами нанесено десять авіаційних ударів по ворогу: З них три - гелікоптерних і сім - із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації. П'ять разів уражено ворожі опорні пункти, три рази - скупчення живої сили та техніки на Херсонщині, двічі влучено в склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині", - уточнюють українські військові.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 200 вогневих завдань, у результаті чого ворог утратив 111 військових, гаубицю "Мста-Б", дві самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", безпілотний літальний апарат типу "Елерон", 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Як зазначається, підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще шести складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах