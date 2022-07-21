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Втрати РФ на війні - понад 15 тис. убитих та 45 тис. поранених, - ЦРУ

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ворог,кацап,русня,орк
За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"За останніми оцінками розвідки США, близько 15 тисяч російських військовослужбовців вбиті й, можливо, в три рази більше поранені. Таким чином, втрати досить значні", - заявив Бернс на форумі з безпеки в Аспені.

Він також зазначив, що ЗСУ також зазнають значних втрат, але в меншій кількості, ніж окупанти.

Бернс додав, що ЦРУ ділиться з Україною значною кількістю розвідданих, і українці "ефективно використовують" ці дані.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни втратили вбитими 38 750 осіб.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Вячеслав Crane
    Некоректно подано матеріал
    Бернс мав на увазі втрати орків лише на Донбасі
    https://zn.ua/ukr/UKRAINE/direktor-tsru-neznachne-prosuvannja-na-donbasi-koshtuvalo-rosiji-15-tis-vijskovikh-vbitimi-i-45-tis-poranenimi.html
  • Alex Tom
    На сьогодні на рашці виплачено гробові за більш ніш 17 тисяч дохлих орків, зрозуміло, далеко не всі отримали і отримають ці гроші. Крім того, дохлі лугандонці, вагнеровці і цивільні працівники(водії, залізничники, вантажники і інші), ідуть по інших статтях, компенсацію за них мо рф не платить. А лугандонці задвохсотили, скоріше за все, більше від московитів.
  • Герхард
    Агов!!!

    Може Цензор не буде переймати практику перекладу тільки заголовків і навчиться цитувати джерело повністю?

    A local resident looks out through a broken window in his flat in a residential building damaged by a Russian military strike, amid Russia's invasion on Ukraine, in Kramatorsk, in Donetsk region, Ukraine July 19, 2022. REUTERS/Gleb Garanich
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