Наступ на Донбасі може завершитися окупацією Слов’янська чи Бахмута, - ISW. КАРТА
Про це йдеться у американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними ISW, останні кілька тижнів війська РФ не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська, і продовжують знижувати свою наступальну бойову міць в локальних боях за невеликі і відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області. Зокрема, російські війська намагалися взяти Сіверськ після захоплення Лисичанська, але станом на 20 липня досі не досягли міста.
Також наголошується, що російські окупанти не змогли розпочати прямі атаки на Бахмут і значною мірою загрузли в боях за невеликі поселення на схід і південь від нього.
Зусилля з наступу на Слов'янськ припинилися, і протягом декількох тижнів не було досягнуто ніяких значних успіхів.
"Відновлення активного наступу окупантів після короткої оперативної паузи ще не призвело до значного просування вперед, хоча можливо, що відновлення сил може принести обмежені успіхи найближчими днями. Російські війська зараз насилу пересуваються по відносно малонаселеній і відкритій місцевості", - наголосили в ISW.
Як прогнозує ISW, російські війська зіштовхнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників, чим ближче вони просунуться до E40 навколо Слов’янська і Бахмута.
Це пояснюється щільністю населення та забудованістю цих територій. Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями.