Новини

США хочуть, щоб "Північний потік" відновив роботу, - Держдеп

10 88935
Сполучені Штати підтримують відновлення Росією поставок газу по "Північному потоку", оскільки вважають, що це гарантує енергетичну безпеку Європи.

Про це прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Прайса, відновлення поставок газу дозволить Німеччині та іншим країнам ЄС заповнити резерви на короткострокову перспективу, до моменту, поки Європі не вдасться знизити енергозалежність від Росії.

Речник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон зі схваленням поставився до рішення Канади повернути турбіну "Північного потоку" після ремонту назад до Німеччини. Її відправили на місце базування 18 липня.

Також читайте: В Єврокомісії готуються, що Росія не відновить роботу "Північного потоку", - комісар з питань бюджету Ган

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що пропускна здатність газопроводу "Північний потік-1" може бути додатково знижена в два рази.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Julia legolas1
    Так, знаю. А що робити, якщо Европа не хотiла злазити з нафто-газовоi голки? Вони й Крим через це злили й Грузiю й Сирiю . Тепер прижало. Дякуемо панi Меркель й iншим дружкам Путiна в Европi.
  • Rail Rail
    Для Європи, це позитивно. І не на пряму для України тоже. Підприємства ВПК Європи мусять працювати, для забезпечення військовим обладнанням України.
  • Василий СПРУТ
    ***** опять шантажирует ЕС вонючим газом .... И все ведутся на этого старого петуха
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини