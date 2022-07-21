США - на слова Лаврова про "зміну географічних завдань" вторгнення: Путін брехав увесь час

Росія від початку була націлена на захоплення більших територій України, а не лише Донбасу, як про це говорив російський диктатор Володимир Путін.

Таким чином глава Пентагону Ллойд Остін і речник Держдепу Нед Прайс відреагували на брифінгах на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито розширення цілей Москви на війні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Остін нагадав, що США і раніше озвучували реальні цілі Путіна. За словами глави Пентагону, російський диктатор неодноразово говорив, що проводить обмежену операцію із зосередженням на Донбасі, проте "його дії довели протилежне".

"І ми це знали – не підозрювали, а знали. Наші союзники та партнери знали, що у нього більші (ніж захоплення Донбасу. – Ред.) амбіції. І Лавров щойно підтвердив це. Це не дивно ні для кого, хто був частиною цього чи навіть спостерігав за цим віддалено. Можливо, це сюрприз для росіян, яким Путін увесь цей час брехав", – сказав голова Пентагону.

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Прайс зазначив: США буквально днями попереджали про плани Росії анексувати нові території України, а заява Лаврова лише демонструє, що Москва рухається до анексії.

Спікер Держдепу наголосив, що Росія веде війну за територіальні завоювання, про що США попереджали ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Він також зазначив, що слова Лаврова резонують із нещодавньою заявою Путіна, який стверджував, що РФ та Україна були на межі світу ще у березні, але Київ нібито від нього відмовився.

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"Ми знаємо, що це брехня. І Лавров у своїх коментарях, я думаю, навів ще один доказ того, що ці претензії абсолютно безпідставні. Україна завжди прагнула дипломатичного врегулювання цього конфлікту... Саме Росія знову і знову зачиняла двері, точніше, ніколи не відчиняла двері для справжньої дипломатії", – підсумував Прайс.

Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР".