Війна на Луганщині: ворог гатить ракетами, артилерією та стріляє з мінометів, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог завдав 2 ракетні удари по населених пунктах Луганської області, також окупанти здійснили 4 тривалі артилерійські атаки, а також вчинили 5 мінометних обстрілів.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли дуже щільні. Припиняються лише коли "втомлюється" метал. Населені пункти, в яких наші хлопці тримають оборону на сході, 20 липня зазнали два потужні ракетні удари, чотири тривалі артилерійські атаки, п'ять обстрілів із мінометів, переживають наслідки танкового наступу", - написав Гайдай у телеграм-каналі у четвер уранці.

Крім цього, окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але "у кожному, навіть маленькому, населеному пункті росіянам чинять гідний опір".

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Агресор організував кілька спроб штурмових дій з різних боків поблизу Лисичанська та навколишніх сіл, застосовує тактику масованого артилерійського вогню, бомбових ударів, використовує всі доступні типи зброї, щоб просунутися далі.







