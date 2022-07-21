Пелосі закликала Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму
Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Речники Держдепартаменту та офісу Пелосі відмовилися від коментарів.
Зазначається, що Конгрес надав держсекретарю США повноваження визнавати іншу країну державою-спонсором тероризму.
Однак деякі законодавці вважають, що вони могли б прийняти закон, щоб зробити визначення без Держдепу, тим самим збільшивши тиск на президента Росії Володимира Путіна самостійно.
"Немає жодної юридичної причини, через яку Конгрес не міг би ухвалити закон, який би фактично визнав росію державою-спонсором тероризму. Прийняття Конгресом законодавства є, очевидно, більш складним шляхом, ніж це зробить держсекретар, але це дасть адміністрації (Байдена. - Ред.) політичне прикриття, яке їй необхідно для ескалації економічного тиску та риторики проти путіна", - сказав помічник конгресмена від від Демократичної партії.
У травні сенатори від обох партій Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт, який визначає, що Росія бере участь у терористичних актах, документ закликає Блінкена зробити позначення Росії державою-спонсором тероризму офіційним. Подібну резолюцію також внесли до Палати представників.
Визнання країни державою-спонсором тероризму змушує уряд США обмежити іноземну допомогу, скоротити експорт і продажі оборонних товарів, встановити контроль над експортом товарів подвійного використання тощо.