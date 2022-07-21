Вночі російські окупанти випустили по Миколаєву 7 ракет С-300, одна особа постраждала, - ОВА

Війська РФ вночі обстрілювали територію Миколаєва та області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Так, близько 03:05, 21 липня, російські окупанти випустили по місту сім ракет С-300.

"За попередньою інформацією відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. Рятувальними службами ліквідовані всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. На цей час відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Водночас 20 липня об 11:20 та 13:00 були обстріли села Лимани Галицинівської громади. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарські споруди. Постраждалих немає.



О 16:20, 20 липня, внаслідок обстрілів Шевченківської громади між населеними пунктами Котляреве та Зеленим Гаєм загорілися поля з зерновими. Постраждалих немає.



Також вчора, 20 липня, внаслідок ворожого обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень.

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Обстріли також були у с. Червона Долина Широківської громади Баштанського району.

"Вночі, 21 липня, близько 02:00 обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Внаслідок потрапляння в житловий будинок є один загиблий. Також влучання були за межами населених пунктів громади.



Вночі, з 20 на 21 липня, були обстріли у Баштанській громаді. Зафіксовано потрапляння в сільські населені пункти. Частина снарядів залишилася не розірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.



Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, вчора, 20 липня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків, двічі виникло загоряння сухої трави та чагарників на території громади.



Також під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється", - зазначають в ОВА.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додали в обладміністрації.

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