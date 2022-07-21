250 вчителів з РФ погодилися працювати на окупованій території України, - ЗМІ
Про це пише російське опозиційне видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.
Дані про кількість таких вчителів журналісти отримали випадково: чиновники з Дагестану помилково виклали на "Яндекс.Диск" замість анкети для охочих працювати на окупованих українських територіях перелік тих, хто на це вже зголосився.
Крім шкільних учителів, в переліку - викладачі коледжів, установ додаткової освіти та шкіл-інтернатів. Діапазон предметів - від фізкультури до історії та іноземних мов.
Найбільше в переліку вчителів з Дагестану - 84 особи.
Більша частина тих, хто зголосився їхати працювати на окуповані території, мешкають в селах, селищах та невеликих містечках.
Здебільшого вчителям пропонують їхати на окуповані території на рік. В деяких випадках "відрядження" пропонують до кінця 2022 року або до травня чи грудня 2023.
Платити обіцяють від 7000 до 8600 рублів на день (3700-4600 грн).
Вчителів запевняють, що "в цих регіонах безпечно".
Раніше 12 червня окупований Мелітополь відвідав міністр освіти РФ Сергій Кравцов. Він пообіцяв, що з 1 вересня всі місцеві школи "працюватимуть за російськими стандартами". Кравцов сказав тоді, що Росія "назавжди прийшла в Запорізьку область", а головне завдання у навчанні школярів - "розповісти всю правду про наші братні народи, про наші спільні здобутки, про наші спільні перемоги".