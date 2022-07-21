Поляки назвали на честь Зеленського новий вид давніх морських істот

Польські палеонтологи назвали на честь президента України Володимира Зеленського виявлений в Африці новий вид морської лілії віком 150 мільйонів років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське.

Тварина отримала назву Ausichicrinites zelenskyyi "на честь шостого та чинного президента України Володимира Олександровича Зеленського за мужність і відвагу, виявлені у захисті вільної України", як зазначається в повідомленні.

Викопні рештки виявили в Ефіопії. Це перший представник голкошкірих юрського періоду, якого знайшли на африканському континенті. Рештки добре збереглися: знайдена істота мала 10 довгих рук і гострі кігті, схожі на щупальця, щоб хапатися за морське дно.

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Скам'янілість також має ознаки старої травми. Тварина пережила напад (ймовірно, невдалу спробу поїдання якимось хижаком) і втратила одну з десяти рук. Сучасні голкошкірі відомі здатністю до регенерації і можуть швидко та повністю відновити втрачені кінцівки. Ausichicrinites zelenskyyi демонструє ознаки відростання пошкодженої руки і є першим прикладом регенерації, задокументованої у викопної морській лілії.

Ausichicrinites zelenskyyi належить до підгрупи голкошкірих, у яких немає живих родичів.

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Морські лілії — клас безхребетних тварин типу голкошкірих. Зустрічаються в усіх регіонах світового океану включно з арктичними та антарктичними водами. Розміри істот коливаються від кількох сантиметрів до 2,5 метрів. Відомі з нижнього ордовику, найбільшого розквіту досягали у середньому палеозої. Живуть виключно в солоній воді.