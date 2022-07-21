Через обстріли російськими окупантами на Харківщині загинули 4 цивільних, 11 осіб дістали поранення, - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільні об'єкти на Харківщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі російські окупанти завдали ударів по мирному населенню Чугуївського району. Серед зруйнованого - частина будівлі комунального підприємства. Попередньо - постраждалих немає. Протягом доби ворог вів масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів та м. Харків. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі", - зазначив Синєгубов.

За словами очільника ОВА, окупанти свідомо ведуть обстріли полів із стиглою пшеницею. Внаслідок цього в Чугуївському та Богодухівському районах виникли пожежі. У Золочівській громаді від обстрілів загорілись відразу 2 поля на площі 60 га.

Загалом на Харківщині ворог вже знищив понад 130 га посівів зернових, додав він.

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"На жаль, протягом доби внаслідок обстрілів окупантів на Харківщині загинули 4 цивільних. 3 - в Харкові, в тому числі дитина 13 років. 72-річний чоловік у Богодухівському районі.



Поранення отримали 11 людей. В м. Харків - 3, в тому числі дівчинка 15 років. В Чугуївському районі 5 поранених, в Богодухівському - 2, в Ізюмському - 1", - поінформував Синєгубов.

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