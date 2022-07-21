В окупованому Енергодарі 28 колаборантів отримали російські паспорти, - мер Орлов
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На окупованих територіях Запорізької області росіяни роздають охочим паспорти РФ. П'ятеро українців, які погодилися взяти російський паспорт сфотографувалися на фоні триколору та портрета Путіна в захопленому окупантами приміщенні Енергодарського відділу РАЦСу.
Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"В українському Енергодарі вчора "цілих" 26 чи 28 колаборантів отримали з рук вбивць та катів паспорт країни-терориста. І таким чином визнали себе причетними до тих злочинних, страшних речей, що коїть РФ в Україні", - зазначив Орлов.
За його словами це лише 0,05 відсотків від 54 тисячного населення українського міста й це найкращий показник справжнього ставлення Енергодара до "руського миру".