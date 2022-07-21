Трейдер Коломойського заборгував 1,7 млрд грн перед "Укренерго", - ексглава НКРЕКП Вовк

Трейдер "Юнайтед Енерджі", який пов'язують з українським бізнесменом Ігорем Коломойським, заборгував 1,7 млрд грн перед "Укренерго".

Про це повідомив колишній глава НКРЕКП Дмитро Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

"Найпатріотичніший" олігарх Коломойський, який обожнює роздавати інтерв’ю, з моменту початку війни не дав жодного коментаря, але не відмовився від старих звичок. І поки всі "антікорупціонери" та всілякі ЦПК (центри підтримки Коломойського) зжирають час судів на юридичні зомбі, (а інші моляться на призначення незалежного керівника САП з НАБУ), горезвісний трейдер електроенергії під патронатом Коломойського Юнайтед Енерджі намотав 1,7 млрд. грн "найліквідношого" боргу перед державним Укренерго.

"Найліквіднішого", бо банківська гарантія надана Юнайтед Енерджі також виявилася фільчиною грамотою", - наголосив він.

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