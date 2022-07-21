Рашисти обстрілюють один з районів Харкова, відомо про поранених, - мер Терехов (оновлено)

Російські окупаційні війська обстрілюють один з найбільш густонаселених районів Харкова.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!" - наголосив він.

Водночас мер Ігор Терехов повідомив, що рашисти б'ють по одному з найбільш густонаселених районів міста.

"Є поранені. Є влучання в одну з медустанов Харкова", - додав очільник міста.

"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення", - пізніше розповів глава ОВА Олег Синєгубов.

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