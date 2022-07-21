Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: Рашисти поцілили в АЗС, газогін, склад та об'єкт інфраструктури. ФОТОрепортаж
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Вночі російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Відомо про одного постраждалого внаслідок вогню військ РФ.
Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі близько 03:05 російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300. Є влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники ДСНС ліквідували займання, а комунальники розчистили територію для проїзду транспорту.
Наразі відомо про одного постраждалого.