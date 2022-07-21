Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти в Україні війну на виснаження, - директор ЦРУ Бернс

Глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін помиляється, якщо вважає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні.

Про це він заявив на безпековому форумі в Аспені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Бернс сказав, що російський президент помилиться, вважаючи, що він може виграти війну на виснаження проти України, як і помилявся, думаючи, що його війська можуть захопити Київ протягом перших кількох днів вторгнення.

За його словами, Путін прорахувався зі своїми первісними планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом.

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"Він наполягає на тому, що Україна – не справжня країна, а справжні країни дають відсіч", – додав директор ЦРУ.