Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти в Україні війну на виснаження, - директор ЦРУ Бернс
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Глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін помиляється, якщо вважає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні.
Про це він заявив на безпековому форумі в Аспені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
Бернс сказав, що російський президент помилиться, вважаючи, що він може виграти війну на виснаження проти України, як і помилявся, думаючи, що його війська можуть захопити Київ протягом перших кількох днів вторгнення.
За його словами, Путін прорахувався зі своїми первісними планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом.
"Він наполягає на тому, що Україна – не справжня країна, а справжні країни дають відсіч", – додав директор ЦРУ.