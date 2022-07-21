НБУ вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ підвищив курс долара - до 36,6 грн/$

Національний банк України вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії змінив офіційний курс гривні до долара США. З 09:00 четверга він встановлений на рівні 36,5686 грн/$.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НБУ.

"Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення, а також підтримати стійкість економіки в умовах війни", – заявили в Нацбанку.

Зміна курсу долара не означає, що НБУ його відпустив. Офіційний курс гривні до долара США й надалі залишається фіксованим.

У НБУ заявили, що фіксація курсу є "основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ".

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"Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн/$ на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань. Враховуючи це, Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,5686 грн/$", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Умови для курсу продажу та купівлі валюти не змінилися.

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Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.