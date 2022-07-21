США або союзники можуть передати Україні винищувачі, - начальник штабу ВПС США Браун

Начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун "натякнув", що США чи хтось із союзників невдовзі можуть передати Україні західні винищувачі, причому це необов'язково будуть F-16.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, є американські F-16, є шведські Gripen, європейські Eurofighter або французькі Rafale.

"Є низка різних платформ, які можуть бути відправлені в Україну", - сказав він.

Але це точно будуть не МіГ-29, уточнив Браун, бо для них важко знайти запчастини: майже всі - у Росії.

"Можу, напевно, сказати вам, що це буде щось не російське. Чого я не можу сказати вам, що саме це буде", - додав чотиризірковий генерал.

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Виступаючи на Форумі безпеки в Аспені, Браун підтримав ідею пересадки українських льотчиків на західні літаки, пише Fox News. Він сказав, що США та союзники "несуть відповідальність за те, щоб бути готовими навчати їх різних можливостей".

Український льотчик-винищувач із позивним "Джус" відкинув припущення, що українці нібито не зможуть швидко навчитися належним чином використати передові літаки: "Було багато побоювань та невірної інформації з цього приводу, але тепер сенатори мають реальну картину. Це не проблема, це виклик".

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