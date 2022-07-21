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США або союзники можуть передати Україні винищувачі, - начальник штабу ВПС США Браун

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браун,чарльз
Начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун "натякнув", що США чи хтось із союзників невдовзі можуть передати Україні західні винищувачі, причому це необов'язково будуть F-16.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, є американські F-16, є шведські Gripen, європейські Eurofighter або французькі Rafale.

"Є низка різних платформ, які можуть бути відправлені в Україну", - сказав він.

Але це точно будуть не МіГ-29, уточнив Браун, бо для них важко знайти запчастини: майже всі - у Росії.

"Можу, напевно, сказати вам, що це буде щось не російське. Чого я не можу сказати вам, що саме це буде", - додав чотиризірковий генерал.

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Виступаючи на Форумі безпеки в Аспені, Браун підтримав ідею пересадки українських льотчиків на західні літаки, пише Fox News. Він сказав, що США та союзники "несуть відповідальність за те, щоб бути готовими навчати їх різних можливостей".

Український льотчик-винищувач із позивним "Джус" відкинув припущення, що українці нібито не зможуть швидко навчитися належним чином використати передові літаки: "Було багато побоювань та невірної інформації з цього приводу, але тепер сенатори мають реальну картину. Це не проблема, це виклик".

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Panda Freeav
    це було б дуже потужно.
    У нас є розумні техніки, вмотивовані пілоти. Всі хочуть бити рашистів.
  • arye z.
    Чим французький Рафаль гірший за американський Ф-16?
    Нічим.
    Він і дорожчий і якісніший. Тому що Ф-16, при всіх своїх модернізаціях, все ж таки виріб 70-х років, а Рафаль вже з 21-го століття
  • Yuriy Smith
    никто и ничего не обязан передавать.
    вот как в чечне было - епитесь как хотитесь.
    а ниши некоторые додумались немцев обзывать - да там рогами надо кланяться в пол и лизать туфли за любую бронемашину, а не - Эээээ, слышь, чо не так, не то, мало, бабла тоже мало, особенно бабла, ай, нас захватят и вам кисда, эээ, а чо на мну смотрите как на дурака, ща Ермаку позвоню в натуре
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