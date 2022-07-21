США: "Конкуренція, прозорість і судова реформа стануть запорукою відновлення України"
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Посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілась з президентом Торговельної палати США в Україні Андрієм Гундером.
Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Чудова зустріч з Andy Hunder, під час якої обговорили роль американських компаній в економіці України та заохочення Торговельною палатою США інвестицій США в Україну. Ми зійшлися на тому, що конкуренція, прозорість і судова реформа стануть запорукою відновлення України", - наголосила дипломат.