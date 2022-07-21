Маямі передасть 167 одиниць вогнепальної зброї для поліціянтів Ірпеня, - комісар поліції Рассел
Про це повідомив комісар поліції Маямі Кен Рассел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Miami Herald.
Міська влада Маямі 19 липня оголосила Ірпінь містом-побратимом, щоб полегшити переправку зброї для українських поліціянтів. Ініціатором ідеї зі збору та передачі вогнепальної зброї до України виступив комісар поліції Маямі Кен Рассел. Акцію з викупу зброї в містян під назвою "Guns 4 Ukraine" місцева поліція провела в червні.
Охочим здати непотрібну зброю пропонували грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. Серед 167 одиниць зброї, яку переправлять до України, є й конфіскована в громадян.
Комісар сказав, що представники Ірпінського відділу поліції повідомили про брак пістолетів і рушниць. Окрім зброї, українці отримають шоломи та бронежилети.
"Це безпрецедентна спроба, і багато людей скептично ставилися до того, що місто зможе це зробити, але ми знайшли спосіб. Ми тут, щоб допомогти їм у скрутний час, адже вони продемонстрували свою хоробрість", — сказав Рассел.
Міська влада Маямі ще не підписала угоду з ліцензованим експортером, але сподівається відправити зброю протягом кількох тижнів.