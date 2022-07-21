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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 850 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1704 танки та 3912 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 38 850 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб України, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 38 850 (+100) осіб ліквідовано,

  • танків - 1704 (+4) од,

  • бойових броньованих машин / APV - 3912 (+7) од,

  • артилерійських систем - 859 (+3) од,

  • РСЗВ - 251 (+1) од,

  • засоби ППО - 113 (+0) од,

  • літаків - 221 (+0) од,

  • гелікоптерів - 188 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),

  • крилаті ракети - 167 (+0),

  • кораблі/катери - 15 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,

  • спеціальна техніка - 72 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку", - зазначили в Генштабі.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 850 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1704 танки та 3912 броньованих машин 01

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    .
  • Роман с камнем
    СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЄДУ . СПАСИБО СИНУ ЗА МАШИНУ ...
  • Роман с камнем
    ЦЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ, ЯКОГО ZЕКРИСА ЗАПРОТОРИЛА ДО В"ЯЗНИЦІ , А ПОРОХ ВНІС ЗА НЬОГО ЗАСТАВУ І ЗВІЛЬНИВ ? ЦЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ , ЯКИЙ ВІДСТОЯВ МИКОЛАЇВ ? НУ, НУ ,,,
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