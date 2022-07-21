Обстріл Харкова рашистами: Дві особи загинули, 19 - дістали поранення, зокрема дитина

Російські окупанти вранці вдарили "Ураганами" по Харкову. Внаслідок цього поранення дістали 19 осіб, загинули - 2.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими "Ураганами" 19 поранених, серед них - 1 дитина. На жаль, 4 людини - у тяжкому стані. 2 людини загинули", - зазначив він.

"Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було. Усі служби працюють на місцях у посиленому режимі.



Жителів Харкова просимо бути вкрай обережними, ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто. Перебувайте в укриттях!" - наголосив очільник області.

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