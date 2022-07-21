Інформацію про ворожих коригувальників на Миколаївщині надали майже 100 людей, - Кім

Майже сто осіб на Миколаївщині відгукнулися на пропозицію голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма за винагороду надати інформацію про ворожих коригувальників вогню.

Про це Кім сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні на ранок 96… Ми зараз фільтруємо, там багато написано непрофільного, але є й дуже корисні дані, ми зараз вивчаємо та верифікуємо", - сказав голова ОВА.

За його словами, з такими зверненнями громадян працює аналітичний центр, а далі інформацію передають до СБУ.

Кім також розповів, що російські окупанти своєю чергою платять "за корисну" для них інформацію 1,5 тис. грн.

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Як повідомлялося, Кім пообіцяв виплачувати громадянам по $100 за надання інформації про ворожих коригувальників вогню у Миколаївській області.