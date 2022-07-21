Для ремонту Антонівського мосту на Херсонщині росіяни шукають спеців в окупованому Криму, - облрада

Серед херсонських будівельників охочих взятися за ремонт мосту не знайшлося. Тож росіяни звернулися до будівельників, які раніше зводили Керченський міст.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки були змушені запросити спеціалістів для ремонту пошкодженого Антонівського мосту з Криму (за непідтвердженою інформацією, звернулися до компаній, які раніше займалися будівництвом кримського мосту), тому що херсонські компанії і фахівці, які могли б виконувати такі роботи, змогли знайти причини в цьому не брати участі, і це цілком правильне рішення", - написав Соболевський.

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За його словами, це дуже небезпечно. Адже ЗСУ "ще навіть не починали" активно атакувати міст.

"З розумних та адекватних людей ніхто не хоче мати справу з орками та колабарантами, бо знають, що їхній час на Херсонщині дуже обмежений", - вважає Соболевський.

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