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Ліз Трасс не підтримує безпосередню участь британських військ у війні в Україні, - Reuters

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21 липня в інтерв'ю кандидатка на пост прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс заявила, що підтримує Україну у війні проти Росії, але проти участі в ній британських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Ми очолили міжнародну коаліцію з постачання зброї, ми запроваджуємо санкції, але я не підтримую пряму участь (у війні,  - ред.) британських військ", - заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка висунула свою кандидатуру на пост глави уряду.

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Нагадаємо, що в промові Борис Джонсон дав поради своїм наступникам та закликав їх берегти демократію у світі та підтримувати Україну у війні проти країни-агресора. 8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

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Топ коментарі

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Британские военные должны участвовать в отражении нападения на Великобританию или страну-члена НАТО. Украина, к сожалению, не член НАТО.
    Заявление Трасс - для внутреннего потребления, чтобы избиратели не напрягались, что их могут мобилизовать. А для Украины важно, чтобы Великобритания продолжила во весь голос поддерживать Украину и давала больше управляемого дальнобойного вооружения.
  • Post-AV
    Украинцы генетически хорошие воины, справятся и без живой помощи. Главное поддержать оружием. А если очень хорошо поддержать и не выкручивать руки запретами на удары по территории рф, то дойдут и до бункера воблоглазого
  • ALEX 13 fb91baed
    да и пох..... самолеты и ракеты поставляйте !!!!
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