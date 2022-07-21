Нацрада ТРМ анулювала ліцензії телеканалів "Медіа Групи Україна" Ахметова

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення у четвер, 21 липня, анулювала ліцензії телевізійних компаній Ріната Ахметова.

Як інформує Цензор.НЕТ, засідання Нацради транслювалося наживо на YouTube.

Як зазначив представник Нацради Олег Черниш, рішення стосується телеканалів "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Донбас", Індиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, а також провайдерів Медіа Групи Україна – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV.

Також анульовані ліцензії футбольного клубу "Шахтар", регіонального телеканалу ТВ-5 та інших невеликих медіакомпаній Ахметова.

Ліцензії втрачають чинність з 22 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "5 канал" та "Прямий" звернулись до РНБО і Нацради ТРМ щодо участі у телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

"Таким чином, величезний медійний бізнес закрився. Завтра будуть опубліковані наші рішення, і з завтрашнього дня вважатиметься, що ці ліцензії втрачають чинність. Ці компанії ще працюють у марафоні сьогодні, відпрацьовують свої слоти і завершують", – прокоментувала рішення Нацради її голова Ольга Герасим'юк.

Нагадаємо, SCM розпочав процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна після прийняття закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".