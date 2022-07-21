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В окупованому Херсоні загарбники друкують свою "газету" на краденому папері, - НСЖУ

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друкарня
Окупанти хазяйнують у редакції та друкарні херсонської обласної газети "Гривна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЖУ.

Так, рашисти на краденому папері без жодного дозволу власників друкують свої "газети" "Надднепрянская правда" і "Комсомольская правда".

Власник друкарні і видавець газети "Гривна" Михайло Новицький повідомив, що наприкінці лютого друкарня була зупинена, частина працівників, в тому числі і він, виїхали з міста. Заяви про захоплення приміщень та обладнання друкарні Михайло Новицький подав до прокуратури.

Водночас очільник тижневика "Новий день" Анатолій Жупин заявив, що у друкарні зберігалось близько 30 тонн паперу.

Крім друкарні, загарбники захопили й приміщення редакції разом з усім його обладнанням. Зараз "Надднепрянскую правду" випускає 8 працівників, які приїхали із окупованого Криму та російських регіонів. Жодний співробітник "Гривни" в цьому "виданні" не працює: більшість виїхали з загарбаної території, меншість, близько десятка осіб, залишившись у Херсоні, полишили журналістську діяльність. Якийсь час редакції та благодійникам удавалося надавати їм матеріальну підтримку, зараз із багатьма з них немає стабільного зв’язку.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Victor Frey
    при всьому сказаному слід зауважити що вони все ретельно роками готували. І в дрібницях - підручники для шкіл готові, газету як бачимо друкують, звязок оперативно кинули з Криму, таблички, вивіски міняють, номерні знаки і т.д. Все готово
    А у нас??? дороги будували??? в більшій частині країни вулиці до сих пір з радянськими назвами, підручники для шкіл - чорт зна що...бланків паспортів та водійських посвідчень - вічний брак.
    Про те що про..бали підготовку до війни то вже і не хочеться говорити, тут на Цензорі вже мільярд букв про це написали
  • 5 копійок
    Їхні браття кобилу в яру доїдають.
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