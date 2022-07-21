Двох бойовиків "ЛНР" засуджено до 10 і 8 років ув'язнення, - СБУ

Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні СБУ у фейсбук.

Зазначається, що за посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і 8 років позбавлення волі.

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Як повідомили в СБУ, їх взяли у полон українські захисники під час боїв на Луганщині у травні.

"Один із засуджених розпочав "військову кар’єру" у сформованих росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році. До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувались бойовики.

Інший пішов воювати, аби не сісти в тюрму за крадіжку. Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт "на службу" у лавах "народної міліції ЛНР"", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), йдетьсяу повідомленні.