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Україна готова допомогти Молдові позбутися окупантів на своїй землі, - Буданов

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буданов
Україна готова надати Молдові допомогу у звільненні від російської окупації територію так званої Придністровської молдовської республіки.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі", — зазначив розвідник.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 053e9aad
    Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!

    The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска, в районе Ас-Сайида-Зайнаб, уничтожен завод, на котором по иранским технологиям собирались беспилотные самолеты. Так же уничтожен склад с готовой продукцией. А вишенкой на торте является то, что именно с этого завода Россия планировала получать иранские беспилотники. Ты бач, какое горе. Нет слов, чтоб передать эмоции.

    А Израилю спасибо!
  • Валерий Викторович 053e9aad
    давайте сначала свою освободим ,
  • Ірландія
    Чому ні ? Покрошити підарів а виживших в полон
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