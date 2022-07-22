Україна готова допомогти Молдові позбутися окупантів на своїй землі, - Буданов

Україна готова надати Молдові допомогу у звільненні від російської окупації територію так званої Придністровської молдовської республіки.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі", — зазначив розвідник.

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