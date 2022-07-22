Окупант розповідає дружині, як воює на Харківщині: "Мы не можем деревню одну взять нах#й. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило", - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти потерпають від ЗСУ на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село

Про це свідчить телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В Изюме пацанов так гоняли, что они все "кончились". Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП… и просто так вот бегали туда. Сбегают, п#зды получат и обратно прибегут", – розповідає окупант своїй дружині.

Він скаржиться, що рашисти не можуть піти в наступ, бо в них мало людей. Тож їм не під силу захопити навіть одне село: "Мы не можем деревню взять одну. Поехали – п#зды получили, 20 человек убило, 100 раненых".

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