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Кулеба про угоди щодо зерна: Україна не довіряє Росії, натомість довіряє ООН

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кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у зв'язку з підписанням угоди про вивезення зерна та іншого продовольства з портів України наголосив, що Україна не довіряє Росії, натомість довіряє Організації Об'єднаних Націй.

Про це він сказав на брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна не довіряє Росії. Я не думаю, що хтось має підстави довіряти Росії. Ми відчуваємо довіру до ООН як рушійної сили цієї угоди і як інституції та особисто до Генерального секретаря, який також застосував ... свій вплив, щоб ця угода спрацювала і Росія її не порушила, як вона це зробила з багатьма іншими угодами", - сказав глава української дипломатії.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Вася Невася
    Доверять организации,которая не выполняет никаких функций это в стиле наших дипломатов
  • Timur Davidov
    Влада імпотенції та дегенератів
  • Александр Васильевич 992d5c3f
    ООН?! Этой конторе бездельников и проходимцев?!
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