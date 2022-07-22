РФ не має військових резервів, які могли б змінити ситуацію на півдні України, - Буданов

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов не виключив ймовірних спроб наступу російських окупантів на Одесу в майбутньому, проте запевнив, що Україна реагуватиме на це військовим шляхом. Наразі мова про наступ росіян на півдні України не йде.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дурень думкою багатіє. Плани у них такі є. Плани і в нас якісь є. Що буде - покаже лише час. Як я говорив раніше, і повторюся зараз, всі наші питання вирішимо лише ми самі виключно військовим шляхом. Шляхом сили" , - сказав Буданов, відповідаючи на запитання про можливість великого наступу росіян на півдні України у бік Одеси.

Розвідник також прокоментував чутки про нібито концентрацію російських резервів на півдні України з можливістю подальшого наступу на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

"Як керівник військової розвідки можу вам абсолютно прямо сказати, що нічого особливого там зараз не відбувається. Не вірте повідомленням, які іноді з'являються у ЗМІ. Багато хто зараз веде інформаційну війну і, використовуючи маніпулювання інформацією, підштовхує наших громадян до паніки. Нічого неординарного там зараз не відбувається", - наголосив очільник ГУР.

Буданов додав, що РФ не має військових резервів, які могли б змінити ситуацію на півдні України.

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