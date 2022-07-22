4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost: Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

Видання Politico з посиланням на представника Білого дому Джона Кірбі повідомило, що президент США Джо Байден підписав у п'ятницю документ про надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму 270 млн доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Politico, зокрема, США направлять Україні 580 ударних та розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost.

Також пакет включає чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тис. снарядів, протитанкові засоби.

Bloomberg зазначало, що у квітні США вже поставили Україні 121 одиницю Phoenix Ghost.

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Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у п’ятницю повідомив про затвердження нового пакета безпекової допомоги Україні вартістю 270 мільйонів доларів. Про це Кірбі заявив у п’ятницю на закритому брифінгу для ЗМІ, пише Українська правда.

До складу нового пакета військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.

За словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.

Кірбі також уточнив, що тепер Україна матиме 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири – від інших країн-партнерів.